Hennie van der Most kukelt uit Quote 500

Hennie van der Most is niet meer in de Quote 500 te vinden. Het jaarlijkse miljonairs-overzicht werd vandaag gepresenteerd.

Van der Most, weliswaar geen Drent, is een bekende in de provincie als eigenaar van Speelstad Oranje. In 2017 stond hij met een geschat vermogen van 75 miljoen euro nog op plek 468, het jaar daarvoor op 348.In augustus werd bekend dat de markante ondernemer en amusementstycoon Speelstad Oranje een facelift wil geven. Om hier geld voor vrij te maken zet hij zijn Duitse pretpark Wunderland Kalkar te koop.Broers Rob en Eric Wagenborg van scheepvaartbedrijf Royal Wagenborg zijn, net zoals het voorgaande jaar, de rijkste Drenten. Het vermogen van de ondernemers uit Zuidlaren wordt op 265 miljoen euro geschat, evenveel als in 2017. Toen stonden ze op plek 113, nu op 133.Ook de broers Bert en Henk Ziengs uit Assen, onder meer bekend van de winkelketens Scapino en Ziengs Schoenen, staan in de nieuwe Quote 500. Bert Ziengs zien we terug op plek 263 (160 miljoen euro), zijn broer op de 416de plek (98 miljoen euro).Magreet Moret-Wessels Boer, grootgrondbezitter uit De Schiphorst, vinden we dit jaar op plek 468. De Quote schat haar vermogen op 85 miljoen euro. In 2017 had ze nog plek 454, maar werd haar vermogen op 76 miljoen euro geschat.