't Wapen in Assen achtervolgd door pech: openingsfeest afgeblazen

Het heropende grand-café 't Wapen in Assen wordt door pech achtervolgd. Het officiële openingsfeest van morgenmiddag, met onder meer de commissaris van de koning, is afgeblazen.

Ziekte van een van de eigenaren is de reden dat de lange verwachtevan het historische etablissement niet door kan gaan. Mede-eigenaar Ronald Obbes van 't Wapen betreurt de hele situatie, "maar helaas hebben we hier noodgedwongen toe besloten".Het grand-café is al wel sinds september open. Obbes hoopt nu dat de officiële opening 'ergens in januari' kan plaatsvinden. Het zit de ondernemers Jack Wieringa en Ronald Obbes in elk geval niet mee als het gaat om het opnieuw leven inblazen van het horecabedrijf. Tot twee keer toe moest deze zomer de ingebruikname van 't Wapen ook al worden afgeblazen. Oorzaak was toen flinke tegenvallers bij de rigoureuze renovatie van het pand. Daardoor is het grand-café pas maanden later open gegaan dan gepland.'t Wapen is een markant horecapand in Assen, wat in vroegere tijden bekend stond als een gerenommeerd hotel. De laatste jaren raakte het door leegstand ernstig in verval. Het verpauperde pand aan de Vaart Zuidzijde werd twee jaar geleden aangekocht door de Asser vastgoedondernemers Jannes Janssens en Rob Groot . Die hebben het historische gebouw gerestaureerd voor meer dan een miljoen euro.Bovenin het pand zijn appartementen gebouwd en op de benedenverdieping runnen Obbes en Wieringa grand-café 't Wapen met een bar, restaurant en een Drentse gelagkamer voor groepen.