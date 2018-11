Deel dit artikel:













Nemr uit Emmen wil niet naar geboorteland ouders: 'Het is daar niet veilig'

De 9-jarige Nemr uit Emmen beleefde vanavond een bijzonder moment. Het jongetje maakte zijn opwachting in het televisieprogramma De Wereld Draait Door om daar te praten over een documentaire waar hij in voorkomt. Aanleiding: de dreigende uitzetting van zijn gezin naar Irak. Zijn ouders komen daar vandaan, maar Nemr is in Nederland geboren.

Het gezin kan elk moment uitgezet worden. BNNVARA-presentator Tim Hofman trok zich de zaak aan en ondernam actie. Hij besloot een documentaire te maken en een petitie te starten. Hofman hoopt dat kinderen die hier al vijf jaar wonen of hier geboren zijn hierdoor een stem krijgen.



'Het is een soort gevangenis'

In totaal werden vijf kinderen gevolgd voor de documentaire 'Terug naar je Eige Land', waaronder dus Nemr uit Emmen. "Ik heb geen zin om terug te gaan naar het land van mijn ouders. Helemaal niet." Nemr geeft aan dat er oorlog is en het niet veilig is voor zijn ouders en hemzelf. Het 9-jarige jongetje woont in een azc. "Ik vind het daar niet leuk. Ik kan daar niet weg, het is eigenlijk een soort gevangenis."



Het gezin is al acht keer verhuisd naar verschillende asielzoekerscentra. "Mijn ouders slapen nooit tegelijk samen. Er staat altijd een op de uitkijk voor het geval er politie komt. Dan kunnen we nog snel weg."



De film wordt volgende week donderdag op NPO 3 vertoond.