Vanavond geen uitsluitsel over ijsbaan Hoogeveen

Er valt vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering in Hoogeveen waarschijnlijk geen definitief besluit over de zwembad- en ijsbaanplannen in de gemeente.

De vergadering, die om 19.30 begonnen is, werd na een klein half uur al geschorst, omdat de fracties het niet eens waren over het agendapunt waarin gesproken zou worden over de voortgang van het project. Tijdens de schorsing heeft burgemeester Loohuis samen met de fractievoorzitters besloten dit punt van de agenda te halen.Dit betekent dat vanavond alleen gesproken zal worden over het rapport van de Rekenkamercommissie over het project. In dit kritische rapport staat onder meer dat de financiële onderbouwing van het project niet klopt.Na het bespreken van het rapport van de Rekenkamercommissie zal de vergadering weer even geschorst worden, waarna er ruimte is voor vragen en moties over dit onderwerp. Maar er zal vanavond dus uiteindelijk geen stemming zijn over het al dan niet doorgaan van de ijsbaanplannen.