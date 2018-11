Glasvezel in Westerveld moet volgend jaar mei werken

Ze leggen zo'n 15 tot 20 kilometer per week aan in de gemeente Westerveld. En met deze snelheid moet het volgend jaar mei mogelijk zijn om snel internet te hebben.

Donderdag vierde Westerveld op Glas (WOG) samen met investeringsmaatschappij Delta Rijssen Glasvezel Investeringen en KPN een klein feestje in Diever. Om aan te geven dat er druk wordt gewerkt aan glasvezel en aan te kondigen dat Westerveld op Glas wordt opgeheven."We hebben ons doel bereikt", zegt voorzitter Eric Olaf Brinkers van WOG. "Er komt snel internet." En dus is het burgerinitiatief niet meer nodig.Een paar weken geleden is begonnen met boren en 'schieten' van glasvezelkabel. Dat gebeurde bij Vorrelveen. Delta Rijssen Glasvezel Investeringen is verantwoordelijk voor de investering in het netwerk. KPN zorgt voor de providers.Niet dat het nu al werkt. In het netwerk moeten nog wel kleine centrales worden aangelegd. In totaal wordt er tussen de 500 en 600 kilometer kabel gelegd. De dorpen worden overgeslagen.KPN en Delta Rijssen Glasvezel Investeringen maakt het niet uit hoeveel aansluitingen er komen. Er wordt aangelegd. Maar er is nog een initiatief in Westerveld. Die van Glasvezel Buitenaf. Een samenwerking met RE-NET, een dochter van netwerkbeheerder RENDO.Glasvezel Buitenaf zegt dat ze veertig procent van de woningen aangesloten moet worden om de investering rendabel te maken. Omdat dit aantal niet is gehaald, is de aanmeldingstermijn verlengd.Een samenwerking tussen beide partijen is er niet. Wethouder Wilfried de Jong van Westerveld riep de partijen rondom Westerveld op Glas op om soepel om te gaan met overstappers, mocht Glasvezel Buitenaf besluiten om niet te beginnen met een glasvezelnet. Op 15 november komt daar meer duidelijkheid over.Voor Eric Olaf Brinkers van WOG en de andere bestuursleden zit de taak er op. Ze heffen WOG ook op. Vijf jaar lang hebben ze gewerkt aan de komst van glasvezel. En dat heeft ze, zo zegt Brinkers, nogal wat uren gekost. Mei volgend jaar moet het klaar zijn.