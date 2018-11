Deel dit artikel:













Energiek Hurry-Up vergeet zichzelf te belonen tegen landskampioen Hurry-Up feliciteert Aalsmeer met de zege (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis) In Zwartemeer werd het publiek vermaakt (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up heeft donderdagavond in een inhaalduel in de BENE-League moeten buigen voor landskampioen Aalsmeer. In Zwartemeer scoorden de gasten uit Noord-Holland in de slotminuut de beslissende treffer: 31-32.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Bij 5-9, na slechts acht minuten, dook Tim Remer de time-out in. In het vervolg van de eerste helft brachten Sven Suton en Tiago Azenha de oranjehemden weer naast Aalsmeer (11-11). Beide nieuwelingen waren donderdagavond goed voor ieder zes treffers.



Dubbele tijdstraf

Ook na rust kon Hurry-Up de gasten, de nummer drie in de BENE-League, bijbenen. Vanaf de linkerhoek was Tommie Falke op dreef. Met nog negen minuten op de klok tekende Suton voor de eerste voorsprong van de Zwartemeerders (27-26).



In de aantrekkelijke slotfase verloor Azenha zijn geduld. Door een dubbele tijdstraf van de Portugees, gevolgd door een rode kaart, moest Hurry-Up vier minuten lang met een man minder de landskampioen bedwingen. Zestig tellen voor het eind dompelde Aalsmeer de thuisploeg in rouw.



Achilles Bocholt

Door de ongelukkige nederlaag blijft Hurry-Up steken op een plaats in het rechterrijtje. Zaterdagavond ontvangen de Drenten titelhouder Achilles Bocholt uit België in eigen huis.