Dick Lukkien: Ik snap dat mensen de duelkracht van Lima missen

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien stond in zijn wekelijkse rubriek 'koffieDick kijken' uitgebreid stil bij de deceptie van gisteren in de KNVB-beker. Dat deed hij ook met zijn spelersgroep, die hij vandaag geen dagje vrij gunde die eigenlijk gepland stond.

Ik heb er echt heel slecht van geslapen, want dit kan gewoon niet. Dick Lukkien, trainer FC Emmen, een dag na de bekersof tegen ODIN'59

Ons niveau fluctueert nog enorm. Dat kan nog in de eredivisie, ik ben wel realistisch, maar niet in een bekerduel tegen amateurs. Dick Lukkien, trainer FC Emmen over de kwaliteit van verdedigen van zijn ploeg

We besloten om niet verder te gaan met Josimar Lima aan het einde van vorig seizoen. Maar iemand erbij zoals hij, met duel- en kopkracht, kan best een overweging zijn in de winterstop. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

"Dat kan je zien als een straf, maar zo is het niet", legt Lukkien uit. De primaire reden dat de jongens vandaag geen vrije dag hadden is dat ik het duel van gisteren zo snel mogelijk wilde afsluiten. Anders hadden we dat morgen moeten doen en dat vind ik tekort dag richting het duel in Heerenveen. Dus nee, het was geen straf al wil ik hier nogmaals benadrukken dat we gisteren een wanprestatie hebben geleverd en daar ons voor schamen.""Ik heb er heel slecht van geslapen. Het kan gewoon niet dat wij als eredivisionist van een amateurclub verliezen door zwaar onder niveau te spelen."Lukkien wilde en kon nog niet ingaan op de vraag of de wanprestatie één of meerdere spelers 'de kop' gaat kosten komende zondag. "Daar ben ik nog niet over uit. Bovendien moeten we afwachten hoe een aantal spelers ervoor staat, dat zal morgen hopelijk wel duidelijk worden." De oefenmeester van FC Emmen doelde daarbij vooral op Alexander Bannink en Nicklas Pedersen, die biede een prima indruk maakten op het trainingsveld vandaag. "Er zijn twee opties: of ik geef ze de kans op eerherstel of omdat het ver beneden peil was is het nu tijd om in te grijpen. Daar ga ik nog even over nadenken."De Veendammer zegt het wel vaker, met name over zijn defensie, dat het beter moet. Lukkien erkent dat hij dat niet kan blijven zeggen. "We moeten ons sowieso blijven ontwikkelen, maar op dit niveau zal dat wel sneller moeten gebeuren. Bovendien heb je daarin ook te maken met een ondergrens en als je dan de fouten ziet die we gisteren maakten, dan is dat niet op het niveau van de ontwikkeling die we moeten maken."Volgens verdediger Nick Bakker heeft de huidige verdediging voldoende kwaliteit in huis om zeker in de duels als tegen Fortuna Sittard en gisteren tegen ODIN'59 foutloos te spelen. "Ik denk ook dat we die kwaliteit hebben", reageert Lukkien. "Maar concentratie hoort ook bij kwaliteit. Ons niveau in verdedigen fluctueert nog teveel en dat dat in de eredivisie het geval is, kan ik nog begrijpen. Kijk, men moet niet vergeten waar we vandaan komen. We zijn met negen van de 11 basisspelers van gisteren gepromoveerd naar de eredivisie. Deze spelers hebben niet jarenlange ervaring op dit niveau, al is dat voor het duel van gisteren geen excuus.""Of we spelers als Josimar Lima en Cas Peters missen in duels als gisteren en ook tegen VVV? Het verhaal van Cas is bekend. Die wilde een basisplek, maar die kon ik niemand garanderen. Daarna was het aan de club wat ze met hem wilden. En Lima.. Ja, ik begrijp dat er supporters zijn die hem er graag bij zien. Hij heeft duel-en kopkracht en we hebben hem in het slot van het afgelopen seizoen niet voor niets zo vaak ingezet. Toch hebben we besloten om verder te kijken. Maar iemand met zijn duelkracht, al denk ik dat Tim Siekman en Nick Bakker dat ook kunnen, kan best een overweging zijn in de winterstop. Het is duidelijk dat die brute kracht minder aanwezig zijn bij Keziah Veendorp en Easah Suliman."Lukkien is blij dat de volgende wedstrijd al snel voor d deur staat, namelijk zondag om 12.15 uur. "Daar ben ik heel blij mee, want dan kunnen we de kater wegspoelen al is Heerenveen met bijvoorbeeld Vlap, Lammers en Zeneli een zeer sterke tegenstander."