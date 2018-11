Horeca wil voor TT Week meerjarenverbintenis en meer geld

De Asser ondernemers die straks met een zelfstandige TT Stichting de muziekpodia en horecapleinen regelen, willen hiervoor een meerjarencontract. Ook moet er meer financiële armslag komen met meer geld van de gemeente of door sponsoring, of een combinatie van die twee.

Voorkomen moet worden dat het weer faliekant misgaat, zoals in 2014. Arjen Mewe, procesmanager