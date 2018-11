Zorgen bij medewerkers gemeente Midden-Drenthe over ziekteverzuim

Het ziekteverzuim onder medewerkers van de gemeente Midden-Drenthe is de afgelopen periode opgelopen en ook zijn er meer mensen vertrokken. Reden voor de gemeente om extern onderzoek te laten uitvoeren.

Dat meldt de Krant van Midden-Drenthe . Medewerkers zouden zich zorgen maken over het verzuim en het verloop in de organisatie.Burgemeester Mieke Damsma zegt de signalen serieus te nemen. "Om alles goed in beeld te krijgen, hoe bijvoorbeeld verzuim- en verloopcijfers zich verhouden tot vergelijkbare gemeenten en wat medewerkers vinden van de stijl van leidinggeven, hebben we een extern adviesbureau gevraagd om onderzoek te doen."Volgens Damsma gaat het om "een diepgaand onderzoek, waarbij zowel feiten als indrukken van medewerkers worden geïnventariseerd."Het onderzoek moet begin volgend jaar klaar zijn.