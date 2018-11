Deel dit artikel:













Oppositie Hoogeveen dient motie van afkeuring in rondom ijsbaansoap Inge Oosting (PvdA) gaf tijdens de eerste termijn van de vergadering de aanzet voor de motie (foto: RTV Drenthe)

De oppositiepartijen in de Hoogeveense gemeenteraad dienen gezamenlijk een motie van afkeuring in. Ze zijn het oneens met de manier waarop het college heeft gereageerd op het kritische rapport van de rekenkamercommissie over het zwembad- en ijsbaanplan van de gemeente.





De oppositie vindt het kwalijk hoe de burgemeester en wethouders hebben gereageerd op het rapport. "In plaats van in de verdediging te gaan, schoot het college frontaal in de aanval", verwijt de oppositie. Inge Oosting: "Het college schoffeerde de rekenkamercommissie en de gemeenteraad met de reactie op het rapport."



De motie van afkeuring kan gezien worden als een schot voor de boeg, waarmee de oppositie laat blijken niet akkoord te gaan met de houding van burgemeester en wethouders rondom het ijsbaanrapport. Inge Oosting (PvdA) gaf tijdens de eerste termijn van de vergadering de aanzet voor de motie. "Het college lijdt aan tunnelvisie. Is alleen maar bezig met het rond krijgen van de begroting en heeft geen oog voor de risico's van het plan."