Formule 1 verkiest Zandvoort boven Assen

FORMULE 1 - De eigenaar van de Formule 1, Formula One Management Limited (FOM), heeft het circuit van Zandvoort een concreet aanbod gedaan om in 2020 een Grand Prix te organiseren.

Dat meldt de Telegraaf , die sprak met de eigenaar van het circuit, prins Bernhard van Oranje. "Als wij nu tekenen, dan heeft Nederland in 2020 weer een Grand Prix. Met Max Verstappen. Iedereen is er bij ons terdege van bewust dat dit een unieke kans is", zegt de prins tegen de krant.Daarmee lijkt Zandvoort de strijd met het TT Circuit te gaan winnen. Assen leek goede papieren te hebben om gastheer van de eerste Grote Prijs van Nederland te worden. Een delegatie van het FOM bezocht het circuit in het geheim tijdens de afgelopen TT en dat leverde een positief rapport op . In januari van dit jaar bleek uit een keuring nog dat het TT Circuit met enkele aanpassingen geschikt zou zijn voor Formule 1-races.Assen zat te wachten op een afspraak met de Formule 1-organisator, voor een inspectie van de faciliteiten. Jos Vaessen, voorzitter van de stichting die de race naar Drenthe moest halen, zei daar onlangs over: "als het zand van de MXGP van het circuit is verdwenen, nodigen we ze uit". Die uitnodiging kwam er, maar vanuit het FOM bleef het angstvallig stil.De reden dat het FOM Zandvoort boven Assen verkiest is waarschijnlijk de historie die de baan heeft als autoracecircuit.