Gasvlammen langs A28 mogelijk verleden tijd

Wanneer je over de A28 naar Groningen rijdt, ontkom je niet aan de lichtgevende gasvlammen op een hoogspanningsmast naast de snelweg. Maar hoe lang zijn deze nog te zien?

Volgens de Groninger kunstenaar Martin Borchert is het kunstwerk toe aan een update, meldt RTV Noord . Hij wil de gasvlammen vervangen voor waterstoflampen en daarmee de stadsmarkering een energietransitie laten ondergaan.Het idee is oorspronkelijk van Lotte-Marijn Millar uit Groningen. Zij stelde dit voor tijdens de Open Raad in 2016, een speciale raadsvergadering waar Groningers ideeën kunnen aandragen. Destijds opperde ze een soort van windboom, maar in de nieuwe plannen van Borchert wordt het huidige kunstwerk aangepast.De gasvlammen, Gate Tower Clio genoemd, zijn ontworpen door Kurt W. Forster. Het kunstwerk staat sinds 1990 langs de snelweg. Borchert: "Het kunstwerk gaat over geschiedenis en tijd. Als het dus gaat over tijd, dan kan je het ook in de tijd plaatsen en mee laten gaan met de tijd."De vlammen op het kunstwerk worden opgelicht met lampen. De waterstoflampen moeten in de avonduren ook aangaan. Dat gebeurt doordat er windmolentjes rondom de lampen worden geplaatst. Het kunstwerk is dus zelfvoorzienend in zijn energie.Millar is blij met het huidige plan. Een plan wat uiteindelijk qua ontwerp nogal afwijkt van de beoogde windboom. Nu wordt er geen nieuw kunstwerk gemaakt, maar een kunstwerk aangepast. "Dit maakt heel erg duidelijk dat we in transitie zijn op het gebied van energie."Of de verandering er komt is nog niet in beton gegoten. Wethouder Paul de Rook van D66 gaf in ieder geval aan dat hij zich wil inzetten voor de transformatie van aardgasvlammen naar waterstoflampen. GroenLinks en Partij voor de Dieren staan ook achter het plan.