IJsbaansoap Hoogeveen: 'Tunnelvisie college Hoogeveen uiterst zorgwekkend'

Tijdens de gemeenteraadsvergadering is gisteravond geen definitief besluit gevallen over de komst van een ijsbaan en zwembad in Hoogeveen.

De kritieken die de Rekenkamercommissie in haar rapport naar buiten bracht, kwamen stuk voor stuk aan de orde. Oppositiepartijen spraken van een slechte financiële onderbouwing van de plannen. Ook zijn ze van mening dat de situatie te rooskleurig wordt voorgesteld en dat de raad slecht geïnformeerd wordt.Het college beet gisteravond fel van zich af en noemde het rapport van de Rekenkamercommissie 'ongenuanceerd, onvolledig en onbegrijpelijk.' Uit het rapport blijkt dat de kans op grote financiële tegenvallers veel groter is dan uit de plannen van de coalitie blijkt."De tunnelvisie van het college om vooral in te zetten op doorgaan, en geen pas op de plaats te maken, is uiterst zorgwekkend", vond Inge Oosting van de PvdA tijdens de vergadering. Daar schaarden de andere oppositiepartijen VVD, SP, GroenLinks, SGP en D66 zich achter. Er werd besloten een motie van afkeuring in te dienen. Die motie werd niet aangenomen, omdat de coalitiepartijen hierin niet meegingen.Burgemeester Karel Loohuis zei dat er van een vertrouwensbreuk tussen het college van B&W en de Rekenkamercommissie geen sprake is. "Er is wel een groot verschil van mening op basis van de conclusies van het rapport. Zowel inhoudelijk als emotioneel." Verder geeft Loohuis aan zich nog volledig achter de ijsbaanplannen te scharen. "Ik heb als taak om alles uit de kast te halen om dit voor elkaar te krijgen. U mag van mij verwachten, als u mij deze opdracht geeft, dat ik tot het uiterste ga."Ondanks de motie van afkeuring die werd ingediend, lijkt een meerderheid in de gemeenteraad nog steeds voorstander van de komst van een een zwembad en ijsbaan. Hoogeveen krijgt de bouw van de ijsbaan niet voor elkaar voor 1 januari 2020, een voorwaarde van de provincie Drenthe voor een subsidie van vijf miljoen. Daarvoor wordt binnenkort uitstel aangevraagd en Provinciale Staten moet daarover beslissen. Die kijken daarbij waarschijnlijk ook kritisch naar het Rekenkamerrapport.