Abe Lenstra gehuld in FC Emmen-shirt: 'Liever een hunebed dan een pompebled'

Supportersvereniging Brigata Fanatico van FC Emmen heeft afgelopen nacht een bezoekje gebracht aan het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen.

In aanloop naar de wedstrijd van komende zondag trokken de supporters het beeld van Heerenveen-legende Abe Lenstra een FC Emmen-shirt aan. Ook hingen ze spandoeken op met teksten alsenMet dat laatste spandoek doelen de supporters op de sfeer in het Abe Lenstra Stadion. "Zij mogen dan wel een grote club zijn, maar qua sfeer en beleving is het daar niet zo veel", laat de supportersvereniging weten.De plaagstootjes van de supporters leveren ook de nodige reacties op uit Friesland. Daarin wordt onder meer verwezen naar de uitschakeling in de beker van Emmen door de amateurs van ODIN '59.