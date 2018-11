Deel dit artikel:













VVD na motie van afkeuring Hoogeveen: We hebben een duidelijk signaal afgegeven Als het aan de VVD ligt, komt er nog wel een ijsbaan in Hoogeveen. Maar dit moet wel binnen het budget dat er voor staat (foto: RTV Drenthe)

Een motie van afkeuring tegen het college van Hoogeveen vanwege de zwembad- en ijsbaanplannen redde het afgelopen nacht niet. Toch denkt Mark Strolenberg van de VVD dat de oppositie hiermee een duidelijk signaal afgeeft aan burgemeester en wethouders.

"De Rekenkamercommissie heeft harde noten over de zwembad- en ijsbaanplannen gekraakt". reageert het raadslid. "Er zijn heel wat dingen op te merken en daarom vinden wij dat we het gedrag van het college met betrekking tot dit dossier echt af moeten keuren. Met de motie is wat mij betreft een grote kloof gecreëerd tussen raad en college."



De motie haalde het niet. Dertien raadsleden, de volledige oppositie, stemden voor. De achttien leden van de van de coalitiepartijen stemden tegen.



Geen schoonheidsprijs

Volgens Strolenberg verdient het dossier rond de zwembad- en ijsbaanplannen niet de schoonheidsprijs. "Er zijn veel aannames gedaan. Op een gegeven moment is er een gat geslagen in het financiële plaatje en dat is opgevuld met een zwembad. Daarmee maak je een mooie regionale voorziening. Maar hierdoor wordt het allemaal wel een stuk ingewikkelder. Dan moet je je afvragen of het nog wel klopt met de planning en de financiële uitgaanspunten. Dat is waar we aan twijfelden en is de reden voor het onderzoek."



De VVD was voorstander van de plannen, maar wel binnen de financiële kaders die destijds werden aangegeven. "We hebben destijds ingestemd met de bouw binnen dit budget en inclusief vijf miljoen euro subsidie van de provincie. De Rekenkamercommissie heeft echter berekend dat de kosten geen 32 miljoen zijn, maar eigenlijk 35 miljoen. Dat gaat ons te ver. Wij willen niet dat er nog meer geld gaat naar dit project."



'IJsbaan niet naar Assen'

Strolenberg is niet bang dat Assen hierdoor alsnog de ijsbaan krijgt. "Dat verwacht ik niet. De wens in Drenthe is dat er snel een ijsbaan komt. Maar dit blijkt moeilijk te realiseren. Hier in Hoogeveen hebben we vrij veel zaken al concreet uitgewerkt. Wanneer het plan binnen de 32 miljoen euro kan worden uitgevoerd, dan komt hier gewoon een ijsbaan. Maar die ligt er in ieder geval nog niet in 2020."



Voorlopig moet het college eerst weer gaan werken aan het vertrouwen van de VVD rond de zwembad- en ijsbaanplannen. "Zij moet duidelijkheid geven over de losse eindjes. Gaan we het financieel redden binnen die 32 miljoen? Dat weet eigenlijk nog niemand." De oplossing ligt volgens Strolenberg in het aanbesteden van de plannen. "Daar kunnen partijen op reageren en vervolgens kunnen zij aangeven of zij binnen de kosten kunnen opereren en een planning voor de bouw maken. Wanneer dat proces is doorlopen hebben we pas een duidelijk beeld."