'Het is verschrikkelijk om zoveel kalfjes te verliezen' In een boerderij in Coevorden brak gisteren brand uit (foto: Persbureau Meter)

De rook is inmiddels opgetrokken, maar de nachtmerrie is voor familie Bosch nog niet voorbij. Hun boerderijstal aan de Ballast in Coevorden brandde gisteren uit en hierbij verloren ze honderden kalveren.

Vanmorgen worden de kalveren geruimd, vertelt Geesje Bosch. Zij en haar familie zijn erg aangeslagen. "Het is verschrikkelijk om zoveel kalfjes te verliezen. We leven in een roes. Er is nog veel onduidelijk over alles, hoe de brand is ontstaan en wat er nu moet gebeuren."



Veel van de driehonderd kalveren raakten zodanig gewond dat een dierenarts ze gisteren uit hun lijden kwam verlossen. Een enorme klap voor het veebedrijf, dat de dieren vandaag laat afvoeren.



Beelden

Bosch vertelt dat haar familie nu behoefte heeft aan rust. "We moeten hier echt van bijkomen. Er komt zoveel op ons af, ook vanuit de nieuwsmedia en op sociale media." Daarover merkt ze op dat ze sommige foto's en video's liever niet zou zien, omdat er gewonde of dode kalfjes op te zien zijn. "Misschien valt het mensen niet op of denken ze er niet bij na als ze het plaatsen, maar ik vind het vervelend om die beelden te zien. Het raakt me."