Elektrische karren rijden 'hopelijk voor volgend jaar zomer' door Emmen-Zuid

Rijden er in 2019 twee elektrische wagentjes door Emmen-Zuid? Dat is in ieder geval wel het doel van de nieuwe stichting Van Huus.

Die stichting werd vanmiddag officieel opgericht. Geheel in stijl kwamen de initiatiefnemers in een elektrische shuttle voorrijden bij de notaris voor hun handtekening."We zijn nu officieel een stichting en dat betekent dat we fondsen kunnen gaan werven", zegt voorzitter Marcel Ederveen. "We kunnen hopelijk nog voor volgende zomer gaan rijden." Om met twee zogeheten shuttles te kunnen gaan rijden, is er nog 75.000 euro nodig.Het idee om mensen die zichzelf niet goed kunnen vervoeren rond te brengen met elektrische wagentjes is bedacht door Lia Kaptein uit de wijk Bargeres. "Ik zat er op YouTube eens naar te kijken en ik dacht: dat kan in onze wijk ook."In Dordrecht, Houten en Utrecht bestaan al soortgelijke initiatieven. "We kunnen mensen hiermee uit hun sociale isolement halen. Veel mensen hebben geen taxipas en zijn slecht ter been."Volgens de initiatiefnemer is de elektrische kar een uitkomst als er bijvoorbeeld geen bushalte in de buurt is. Het vervoer met de elektrische shuttle wordt ook wel gezien als vervoer in 'the last mile'. "Geen grote afstanden, maar juist een ritje naar de markt of supermarkt."Van Huus was eerst bedacht voor de wijk Bargeres, maar na een overleg met het Lokaal Team waarin gemeente maar ook woningbouwcorporaties in zijn vertegenwoordigd, bleek er animo te zijn om het project in heel Emmen-Zuid te starten.