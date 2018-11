Eerste vliegtuig van Eelde naar Tenerife landt op Schiphol

De eerste vlucht in het winterseizoen van Groningen Airport Eelde naar Tenerife, werd geplaagd door een technische storing. De vlucht moest uitwijken naar luchthaven Schiphol, waar het inmiddels veilig is geland.

De vlucht werd vrijdagochtend nog vrolijk uitgezwaaid. Zo schreef de woordvoerder van de luchthaven vanochtend: "Passagiers worden verrast met lekkers en de terminal is vrolijk versierd", meldt RTV Noord "Het toestel had een storing aan de airconditioning", zegt een woordvoerder van Transavia. "Daardoor kon het niet op grote hoogte vliegen. We besloten om het toestel te laten landen op Schiphol, zodat het daar gerepareerd kan worden."Volgens de woordvoerder wordt er een vervangend toestel ingezet, dat eerst van Rotterdam naar Schiphol moet worden gevlogen. "We verwachten dat dit toestel vanmiddag om 13.15 uur kan vertrekken vanaf Schiphol naar Tenerife."