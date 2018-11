Prins Bernhard zwakt woorden af over Formule 1 op Zandvoort

Prins Bernhard van Oranje wil niet bevestigen dat hij een officieel verzoek heeft gekregen voor het organiseren van een Formule 1 Grand Prix in 2020.

Dat zegt de prins tegen de NOS naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf. "Ik heb het iets anders verwoord. Een journalist zei dat hij vanuit de Formule 1-organisatie had gehoord over het concrete aanbod. Ik heb gezegd dat we dat niet kunnen ontkennen. Mijn indruk is dat de journalist goed was ingevoerd."De prins, die eigenaar is van het circuit van Zandvoort is nog in onderhandeling met Formula One Management Limited (FOM), de eigenaar van de Formule 1. Die gesprekken zijn volgens hem vertrouwelijk. "We hebben afgesproken dat we over de status van de onderhandeling geen uitspraken doen."Toch lijkt de circuiteigenaar en raceliefhebber vrij zeker van zijn zaak. "We hebben eerder een brief gekregen waarin staat dat ze de Grand Prix op Zandvoort willen houden. Onze droom is om de GP Formule 1 in 2020 in Nederland mogelijk te maken in Zandvoort. Maar er zijn nog veel stappen te nemen om het daadwerkelijk mogelijk te maken. Als we het met elkaar willen, dan gaan we het in 2020 redden."Jos Vaessen, voorzitter van stichting The Netherlands Grand Prix Foundation, probeert de Formule 1 naar het TT Circuit in Assen te halen. Hij werd vanochtend verrast door het nieuws. "Wij zijn ook in gesprek met de FOM, maar hebben helemaal niets van hen gehoord. Dat zou je bij een keuze voor Zandvoort wel verwachten."