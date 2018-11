Stelling: Het is onterecht als de Formule 1 naar Zandvoort gaat

Met verbazing werd het nieuws vanochtend in Assen ontvangen: de Formule 1 gaat waarschijnlijk niet naar Drenthe. Zandvoort lijkt het prestigieuze autosportevenement binnen te halen.

De keuze zou op Zandvoort zou zijn gevallen vanwege historische redenen, aangezien de Formule 1 daar tot 1985 gehouden werd. Jos Vaessen, die Max Verstappen en zijn collega's naar Assen wil halen, zou daar begrip voor hebben. "Maar", zo zegt hij, "qua infrastructuur en en qua circuit begrijp ik het niet. Daarin is Assen veel verder. Ik vraag me af of Zandvoort echt wel een Grand Prix kan organiseren."Eerder leek het erop dat juist Assen in de strijd aan het langste end zou trekken. Een delegatie van de organisatie bezocht het circuit in het geheim tijdens de afgelopen TT en dat leverde een positief rapport op. Begin dit jaar bleek uit een keuring dat het TT Circuit met enkele relatief kleine aanpassingen geschikt zou zijn voor Formule 1. De organisatie heeft nog niet bevestigd dat de keuze op Zandvoort is gevallen.Wat zou jij ervan vinden als de Formule 1 naar Zandvoort gaat in plaats van naar Assen?