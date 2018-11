Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Boer zoekt eikels voor zijn varkens Varkens zijn dol op eikels (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe) Boer Willem Hempen zoekt eikels voor zijn varkens (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe) Niels brengt vaak een kar vol eikels langs (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe) Er ligt al een hele bult eikels (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe) Varkens zijn dol op eikels (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe) Varkens zijn dol op eikels (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe) Varkens zijn dol op eikels (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe) Emmers vol eikels worden langs gebracht (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe)

De varkens van Willem Hempen uit Valthermond zijn dol op eikels. Mensen mogen eikels langs brengen en krijgen daar 15 cent per kilo voor. Dat loopt dit jaar flink uit de hand, want de teller staat al op zeven ton.

Geschreven door Dylan de Lange

Zeldzame Husumer akkervarkens

Hempen heeft bijzondere akkervarkens. Niet dat het zo bijzonder is dat ze van eikels houden, maar het ras is speciaal: "Het zijn Husumers. Daarvan zijn er maar een paar honderd in Nederland geregistreerd."



Husumer varkens zijn wereldwijd heel zeldzaam en worden vooral nog in Duitse dierentuinen gehouden. Op de boerderij aan het Noorderdiep in Valthermond lopen wel twintig Husumer biggetjes rond. Hempen heeft twee zeugen met elk tien biggetjes die uiteindelijk wel driehonderd kilo zwaar kunnen worden. Dat zou moeten lukken, want ze eten wel twee kilo voer per dag en dan komen de eikels er nog als snack bij.



Kofferbakken vol eikels

Omdat de boer natuurlijk zelf niet constant eikels kan zoeken, deed hij een oproepje: "Mensen mogen eikels bij me brengen en daar geef ik ze 15 cent per kilo voor. Kinderen uit de buurt komen af en toe langs met een emmer of tas vol eikels, maar ook mensen van iets verder weg met kofferbakken of aanhangers vol."



Niels Westra en Niek Kranen zijn twee jongens uit de buurt die dit jaar al voor vijftig kilo aan eikels hebben verzameld voor de varkens van Hempen. "Wij weten precies waar goede eikenbomen staan", vertelt Niels. "Daar rapen we de eikels zo op en dan brengen we ze hierheen." Zo hebben ze toch mooi zevenenhalve euro aan extra zakgeld.



Al meer dan acht ton

Al drie jaar zamelt Hempen eikels in. In het eerste jaar kregen zijn varkens zes ton voorgeschoteld. Vorig jaar was dat al een ton meer en dit jaar overtreft het alle verwachtingen. Hempen: "Ik had verwacht dat er niet zoveel eikels kwamen, omdat we een droge zomer hebben gehad. De bomen zouden daar onder lijden, dacht ik. Maar niets is minder waar. Zelfs het formaat van de eikels is goed. Er ligt hier nu al meer dan acht ton. Waar het allemaal vandaan komt weet ik niet. Ik ben maar gestopt met tellen."



Dat er zo'n grote hoop met lekkers ligt vinden de varkens niet erg. Voor de veelvraten kunnen er niet genoeg eikels komen. Inmiddels heeft het hun baas al meer dan duizend euro gekost, maar nog steeds mogen eikels langs gebracht worden.