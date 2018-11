De unieke kenmerken van Zandvoort als Formule 1-circuit

De Formule 1 komt naar Nederland, dat lijkt vrijwel zeker. Maar wordt de Nederlandse Grand Prix verreden op het TT Circuit of op het circuit van Zandvoort? Volgens Prins Bernhard van Oranje, eigenaar van Circuit Zandvoort, zijn er vier belangrijke redenen waarom zijn asfaltlint een streepje voor heeft.

​Formula One Management Limited (FOM), de eigenaar van de de Formule 1, wil graag dat Max Verstappen een eigen thuisrace krijgt. Volgens de prins kijkt de organisatie daarbij onder meer naar de geschiedenis. En historie heeft het Circuit van Zandvoort. De basis werd gelegd tijdens de Tweede Wereldoorlog, als paradeplaats voor de nazi's. Sinds 1948 is het een racecircuit. Direct wordt er dit jaar een Formule 1 race verreden, hoewel die niet meetelt voor het kampioenschap.Vanaf 1952 maakt de Grote Prijs van Nederland op Zandvoort deel uit van het officiële wereldkampioenschap Formule 1. In de volgende 33 jaar worden er dertig GP's verreden. Grote kampioenen als Juan Manuel Fangio, Graham Hill, Jacky Stewart, Niki Lauda, James Hunt en Alain Prost winnen er. Maar ook komen er in die periode verschillende coureurs om het leven.Het Circuit Zandvoort heeft een bijzondere ligging in de duinen. Volgens de prins is de Formule 1 organisatie hier erg van gecharmeerd. En het klopt, het circuit ligt op een bijzondere plek. Achter de hoofdtribune liggen slechts enkele duinen, waarna het strand van Zandvoort begint.Volgens Prins Bernhard van Oranje is Zandvoort een uitdagend circuit voor coureurs. Wereldberoemd is de Tarzanbocht, een lange bocht na de start waarbij coureurs 180 graden doordraaien. Vanaf bocht drie, de Hugenholtzbocht volgen een aantal snelle knikken, totdat de coureurs hard moeten remmen voor de Marlborobocht. Daarna volgen enkele scherpere knikken, waarna de coureurs met een lange snelle doordraaiende bocht weer op het rechte stuk komen.Het circuit heeft een totale lengte van 4,3 kilometer en door de ligging in de duinen is er een hoogteverschil van vijftien meter.Aan het Circuit Zandvoort hoeft niet zoveel te worden veranderd, zegt prins Bernhard. Het circuit is al jaren een zogenaamd Grade 1 testcircuit. Alle raceklassen, behalve de Formule 1, mogen al op het circuit rijden. Aan de baan hoeven volgens de prins slechts kleine zaken te worden veranderd, zodat de historische ligging niet te veel verandert.Of de Formule 1 Grand Prix van Nederland daadwerkelijk in 2020 in Zandvoort verreden gaat worden is nog niet zeker. De FOM heeft nog niet bevestigd dat de keuze op Zandvoort is gevallen.