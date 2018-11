Deel dit artikel:













Vuurwerkshow Lhee afgelast om bange vogels De vuurwerkshow zou op vierhonderd meter van het Dwingelderveld plaatsvinden (Foto: Free Nature Images/Hans Dekker)

De vergunning van de provincie was al binnen, maar toch gaat de vuurwerkshow op 6 en 7 november vlakbij het Dwingelderveld in Lhee niet door. De vogels raken ervan in paniek.

De vuurwerkshow was een initiatief van het bedrijf Xena Vuurwerk uit Ede. Dat wilde het spektakel laten plaatsvinden achter hotel De Börken.



Nadat de provincie de vergunning had verstrekt, kwamen verschillende milieuclubs in het geweer. Milieudefensie Westerveld, Natuur- en Milieufederatie Drenthe en Natuurmonumenten maakten zich zorgen om de negatieve gevolgen voor de natuur.



Vogelproblemen

"Het is opmerkelijk dat de vergunning überhaupt afgegeven werd", zegt Alje Zandt van Natuurmonumenten. "De locatie is naast het Dwingelderveld. Dat is naast een Nationaal Park, ook een stiltegebied. Zo'n vuurwerkshow gaat natuurlijk gepaard met veel licht en geluid. Daar kun je op zijn minst wat vraagtekens bij zetten."



Volgens Zandt hebben de vogels er veel last van. "We weten dat bij het vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling de vogels in paniek raken. Dat kun je op radarbeelden zien. Grote groepen vogels vliegen dan van hot naar her."



'Niet de juiste plek

Ook Martje Verf van Milieudefensie Westerveld snapt er niets van dat de provincie de vergunning heeft verleend. "Er is geen sprake van een traditie of een feest of iets dergelijks, maar gewoon een show van een commerciële partij die zijn product wil verkopen. Maar dit Natura 2000-gebied is daar niet de juiste plek voor", zegt Verf.



Ondanks dat de vuurwerkshow niet doorgaat, is Verf nog niet helemaal tevreden. Verf: "We hoopten dat de provincie zich zou beseffen dat een vuurwerkshow niet passend is in dit gebied. Het is nu gelukkig met een sisser afgelopen, hopelijk is dit een wake-up-call voor de provincie."



Xena Vuurwerk was niet bereikbaar voor commentaar.