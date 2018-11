Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dorpshuizen en sportclubs zetten handtekening voor goede regeling zonnepanelen Paul van Schie (BOKD, Peter Zwiers (statenlid PvdA) en Paul van Dijk (SportDrenthe) presenteren de vierhonderd handtekeningen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

Negentig dorpshuizen en zestig sportclubs in Drenthe hebben een handtekening gezet voor een goede regeling voor zonnepanelen. Ze zijn bang dat minister Wiebes de huidige vergoedingsregeling af wil schaffen.

Geschreven door Jeroen Willems

De handtekeningenactie is een initiatief van PvdA Drenthe, SportDrenthe en de BOKD. "Wiebes wil de salderingsregeling afschaffen en dat gaat de sportclubs en dorpshuizen in Drenthe veel geld kosten. In de zomerperiode zijn deze clubs vaak dicht terwijl zonnepanelen dan juist het meeste opleveren", zegt statenlid Peter Zwiers van de PvdA.



Dorpshuis Markehuus

Bestuurslid Roelof Dilling van dorpshuis Het Markehuus in Grolloo heeft ook zijn handtekening gezet. "Wij produceren ongeveer 17 megawatt per jaar met onze zonnepanelen, maar dat gebeurt vooral in de zomer en we verbruiken dan juist heel weinig. Dat betekent dat als er geen compensatie komt dat wij maar een heel minimaal voordeel hebben van deze zonnepanelen."



"De exploitatie moet rondkomen. Ook omdat we best wel veel investeren in dit pand. Dus als we toch weer meer voor de energie moeten betalen dan zal of de zaalhuur omhoog moeten of de consumptieprijzen", zegt Dilling.



In totaal zijn er in drie weken vierhonderd handtekeningen opgehaald. De handtekeningen zijn vanmiddag aangeboden aan Noordelijk Tweede Kamerlid William Moorlag van de PvdA.