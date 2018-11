Deel dit artikel:













Tjisse Stelpstra opnieuw voorgedragen als lijsttrekker bij de Drentse ChristenUnie Tjisse Stelpstra wil voor een derde keer lijsttrekker worden voor de ChristenUnie tijdens de Statenverkiezingen (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

Tjisse Stelpstra wil opnieuw de Provinciale Statenverkiezingen in als lijsttrekker voor de ChristenUnie.

De huidige gedeputeerde was ook tijdens de verkiezingen van vier en acht jaar geleden lijsttrekker voor de partij.



De 57-jarige Stelpstra werd in 1991 Statenlid in de provincie Noord-Holland. Sinds 2007 is hij actief in de Drentse Staten. Eerst als commissielid en sinds 2011 als fractievoorzitter. Vier jaar later wordt hij gedeputeerde.



Bekende namen

Het provinciaal bestuur van de ChristenUnie in Drenthe kiest verder in de top van de kandidatenlijst voor de bekende namen. De huidige fractieleden Bernadette van den Berg (fractievoorzitter), Roy Pruisscher en Harm Henk Veldsema worden als eerstvolgende op de lijst voorgedragen.



Op 20 november beslissen de leden tijdens de ledenvergadering over het voorstel van het bestuur.