Tien Assenaren willen nachtburgemeester worden

Assen is op zoek naar een nieuwe nachtburgemeester. De vorige nachtburgemeester Zed Zeedy neemt na twee jaar afscheid van het ambt. Voor de verkiezing hebben zich tien gegadigden gemeld.

Muzikant Zed Zeedy was een pionier en wilde het nachtleven van Assen een boost geven. Dat is onvoldoende gelukt, zei hij eerder tegen RTV Drenthe Zeedy wilde een poppodium in Assen realiseren en ook vond hij het belangrijk dat het talentenpodium voor lokale acts tijdens het TT-festival weer terug zou komen. Die ideeën zijn nooit gerealiseerd. Volgens Zeedy doordat de contacten met ondernemers en politiek lastig tot stand kwamen.“We gaan met de jury zes geschikte kandidaten selecteren. Over anderhalf week maken we ze online bekend", aldus initiatiefnemer Zeedy. Eind deze maand wil de voormalige nachtburgemeester een voorronde houden waar de verschillende kandidaten zich moeten presenteren. Uiteindelijk gaan er drie of vier kandidaten door naar de finale later dit jaar.