Dijkhoff wilde eerlijk zijn tegen Iraakse Nemr

VVD-fractieleider in de Tweede Kamer Klaas Dijkhoff krijgt veel negatieve reacties na een gesprek met de Iraakse jongen Nemr uit Emmen. Dat gesprek was te zien in de documentaire 'Terug naar je Eige Land' van presentator Tim Hofman.

Nemr (9) en zijn familieleden zijn uitgeprocedeerde asielzoekers en moeten terug naar Irak . In een gesprek met Dijkhoff zei Nemr bang te zijn om dood te gaan in zijn vaderland, waarop Dijkhoff antwoordde met 'ja, dus?'.In een video op Twitter laat Dijkhoff weten dat het uitgezonden fragment een 'abrupt stukje' was uit het complete gesprek met Nemr en dat de 'ja, dus' gericht was tegen presentator Hofman in plaats van tegen Nemr."Ik zal niet meteen zeggen dat het een tof gesprek was, want ik voelde ook dat die jongen hoop had. Ik wilde graag lief zijn en hem een knuffel geven, maar ik moet ook eerlijk zijn", zegt Dijkhoff in zijn reactie.De VVD'er vindt dat er meer aandacht moet komen voor de acties van de uitgeprocedeerde ouders van asielkinderen. Dijkhoff: "Ik vind dat als ouders hun kinderen hier houden terwijl ze eigenlijk weg moeten én de rechter zegt: 'het is niet onveilig genoeg om vluchteling te zijn', dat je daar wel naar moet luisteren. Maar het blijft natuurlijk een rotverhaal voor zo'n kind."Met 'Terug naar je Eige Land' wil Hofman bereiken dat vierhonderd uitgeprocedeerde asielkinderen in Nederland mogen blijven. Ook wil hij dat er een nieuw kinderpardon komt voor kinderen die in Nederland zijn geboren en hier vijf jaar wonen. Zijn petitie heeft inmiddels al meer dan 90.000 handtekeningen.