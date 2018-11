Ondernemen in Drenthe: Open Bedrijvendagen in Drenthe, behalve in Tynaarlo

Drenthe staat het komend weekend in het teken van de Open bedrijvendagen. Bedrijven gooien de deuren open voor het publiek. Daar gaat het vandaag over in 'Ondernemen in Drenthe'.

"Het is ooit begonnen in Hoogeveen", zo weet Gea Weerts. Zij was als ambtenaar van de gemeente Hoogeveen betrokken bij de eerste editie van het evenement en later ook in heel Drenthe, met medewerking van Marketing Drenthe. "Het idee erachter was en is om te laten zien wat bedrijven doen en hoe mooi het is om er te werken. En dat is gelukt."Hoogeveen doet nog steeds mee, net als bijna alle gemeenten in Drenthe. Behalve Tynaarlo . "Ik heb geen idee waarom ze daar niet meedoen. Misschien moeten de ondernemers een keer de koppen bij elkaar steken."In de gemeente Westerveld is het zelfs twee dagen (zaterdag en zondag) Open Bedrijvendag in het Huis van Weldadigheid in Frederiksoord. Westerveld is volgens voorzitter Annet Varekamp van de Ondernemerskoepel Westerveld een afwijkende gemeente als het gaat om bedrijvigheid. "Wij hebben hier vooral zzp'ers, bouw- en installatiebedrijven en recreatie en toerisme. We hebben geen maakindustrie. Daarom is een evenement op één plaats in de gemeente de beste oplossing."Varekamp merkt dat de onderlinge contacten door de organisatie van de Open Bedrijvendagen op één plek ook zijn verbeterd. "We zien elkaar en weten wat we allemaal doen. Dat is goed."Voor Ruben Linders uit Rolde is het de eerste keer dat hij meedoet aan de Open Bedrijvendagen . De 24-jarige ondernemer uit Rolde is met zijn bijzondere auto's te vinden bij de Ondernemersfabriek aan de Havenkade in Assen. Linders reist verschillende landen af om bijzondere modellen auto's voor klanten te zoeken. "Ik zoek de auto's bijvoorbeeld in Duitsland of België en neem de klant mee om de auto te bekijken."Maar wordt er niet geknoeid met de kilometerstanden dan? "Ik kijk altijd naar het onderhoudsboekje en bel de garages die er in staan op om te checken of alles klopt. Anders laat ik de auto staan." Linders droomt van een garage met een beleving, ergens in Drenthe. Geen showroom alleen, maar iets waar je de klant in de watten legt.Meer info over de Open Bedrijvendagen op www.obdd.nl . Ondernemen in Drenthe is er na het regionale nieuws en is ook te bekijken op www.rtvdrenthe.nl.