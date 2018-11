Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wanneer vier jij Sint-Maarten? Wanneer vier jij Sint-Maarten? (foto: ANP/Robin Utrecht)

"Wanneer vier jij Sint-Maarten?" Dat is een veelgestelde vraag de afgelopen dagen. Omdat 11 november dit jaar op een zondag valt, is er discussie over wanneer de kinderen langs de deuren gaan.





We zijn benieuwd wanneer jij Sint-Maarten viert. Laat het ons weten in de poll.



Hier zijn geen officiële regels voor. Scholen, ondernemersverenigingen en dorpsbelangen bepalen dit vaak samen. Dit kan dus per gemeente of dorp verschillen.We zijn benieuwd wanneer jij Sint-Maarten viert. Laat het ons weten in de poll.