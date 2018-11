Drenthe Toen #9: Meziek uut Veen en een Duitse kerk op Drents grondgebied

Hoogeveen had in de jaren 1965 - 1985 een bloeiende muziekcultuur. Bijzonder genoeg om bij stil te staan vindt een groep Hoogeveners. Zij vertellen wat er zo bijzonder is aan deze periode en het bijbehorende project. Ook brengen we een bezoek aan de Sint Bonifatiuskerk in Nieuw-Schoonebeek en gaan we langs bij de plek waar eerder landgoed De Braak lag.

- Hoogeveen had enkele decennia geleden een bloeiende muziekcultuur met bandjes en popmuziek. Een periode die extra aandacht verdient als het aan de projectgroep van Meziek uut Veen ligt.- Langs de Drents-Duitse grens staat een Duitse kerk. Deze kerk staat echter op Drents grondgebied, namelijk in Nieuw-Schoonebeek. Herr Doktor Andreas Eiynck vertelt erover.- In onze reeks 'huizen van stand' gaan we dit keer naar Eelde-Paterswolde. Daar ligt een natuurgebied. Ooit lag daar echter huis De Braak. Historicus Paul Brood vertelt over het landgoed.- In 1964 werd nog vrijuit gesproken over 'de geneugten van de jacht'. Wij doken in ons archief en vonden een reportage met oud-burgemeester Nijenhuis van Gieten. Hij vertelt hoe mooi hij de jacht vond.- In Emmen werd een reunie gehouden van het voormalige Noorder Dierenpark in Emmen. Aaldert Oosterhuis blaast het stof van oude kranten en gaat op zoek naar oude berichten over de Emmer dierentuin. Hij leest onder meer voor uit kranten uit de jaren 30.- In het boek 'Jeugdherinneringen' schreef Wiebe Kruijer 300 pagina's vol verhalen over zijn jeugd. Robbert Oosting draagt voor uit het werk van Kruijer.Ed Wennink -Ilse Blauw -Margaretha Smit - ​Herr Doktor Andreas Eiynck -Paul Brood -Sophie TimmerDe podcast van Drenthe Toen is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.We zijn ook te vinden op onder meer Pocket Casts TuneIn en Podbean Genoten van Drenthe Toen? Abonneer je ook op onze Drenthe Sportcast over de (amateur)sport in Drenthe, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude) radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.