Petitie gestart voor graven naar verdachte plek vermiste Willeke Dost

Er is een petitie gestart voor het graven op een verdachte plek in Koekange naar Willeke Dost, die 26 jaar geleden spoorloos verdween.

De petitie is opgezet door Vermiste Kinderen Alert. Die wil de onderste steen boven hebben, nadat de organisatie hoorde van het verhaal dat speurhonden en een radar een jaar geleden de verdachte plek aanwezen. Maar het cold case-team dat de vermissing van Willeke Dost nog altijd onderzoekt , zou er niks mee willen doen.Vermiste Kinderen Alert wil nu met voldoende handtekeningen onder de petitie alsnog afdwingen dat er onderzoek wordt gedaan.Het verhaal over de speurhonden en de verdachte sporen die een grondradar aanwees, is onlangs ontdekt door Klaasje Wopken, de tante van Willeke Dost die samen met kennis Jan Huzen uit Emmen en Ab Bruintjes uit Koekange blijft zoeken naar de ontknoping van de mysterieuze vermissing van haar 15-jarige nichtje.Willeke Dost verdween in januari 1992 uit het huis van haar pleegouders in Koekange. Ze bleef al die tijd spoorloos, ondanks allerlei onderzoeken, en ook een uitgebreide graafactie in 2010 rond de boerderij van haar pleegouders.Vorig najaar zou in een weiland 150 meter achter de boerderij een verdachte locatie zijn gevonden door de stichting Signi Zoekhonden, een organisatie die met speurhonden zoekt naar vermiste mensen, dood en levend. Volgens Esther Neerbos van de stichting sloegen de drie honden aan op een bepaalde plek en is daar later met een grondradar nader onderzoek gedaan.Volgens Neerbos is toen op een diepte van anderhalf tot twee meter verstoring in de grond aangetroffen. "En het kan ook zijn dat er iets anders gedumpt is, want dat gebeurt nog wel eens dat er afval in de grond gestopt wordt. Maar we vonden het interessant genoeg om er meer mee te doen."Neerbos vond de aanwijzingen zo specifiek, dat ze het cold case-team van de politie Noord-Nederland destijds heeft gealarmeerd en er een rapport van haar bevindingen naartoe heeft gestuurd. "Maar die liet enkele maanden later weten dat onze aanwijzingen onvoldoende waren voor nieuw onderzoek. Natuurlijk vonden we dat jammer, en verder hebben we het stilgehouden. Maar nu zijn er kennelijk toch weer mensen over gaan praten."Ab Bruintjes zegt dat hij onlangs een anonieme tip kreeg over de speurhonden en de grondradar. "Iemand heeft dat toen allemaal gezien en tipte mij. Ik kende het verhaal nog niet, maar het is toch gek dat daar niet nader gezocht is. Je moet toch alle mogelijke moeite doen om haar te vinden, zeker na 26 jaar."Bruintjes, en ook tante Klaasje Wopken en Jan Huzen willen dat de politie alsnog in actie komt. "Het is daar verdacht. Die honden slaan daar niet voor niets aan, en dan ook nog zo'n grondradaronderzoek. Als je rommel kwijt wilt, stop je dat niet op twee meter diepte de grond in. We zeggen dus niet dat Willeke daar ligt, maar het is een verdachte plek. En als de politie niet gaat zoeken, doen we het zelf wel. Er moet in elk geval gekeken worden."Op Facebook is inmiddels commotie ontstaan over het verhaal. Er is zelfs gemeld dat de politie door alle commotie nu waarschijnlijk toch een onderzoek gaat instellen. Maar politiewoordvoerder Anthony Hogeveen weerspreekt dat. "Eén van de betrokkenen (Jan Huzen, red.) is vanmiddag gebeld, en in dat gesprek is hem verteld dat we alle reacties in cold cases nader bekijken. Elke nieuwe aanwijzing blijft natuurlijk waardevol, maar dit verhaal is een jaar oud, en niet voldoende om gelijk een onderzoek te starten. Dus om nu te zeggen dat we de spade in de grond steken is een brug te ver", aldus Hogeveen. "En we willen vooral geen valse hoop geven."Hij sluit trouwens niet uit dat het cold case-team komende week de kwestie alsnog gaat bespreken, nu er zoveel beroering is. "En met elke cold case blijven we voortdurend alert."