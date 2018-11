Deel dit artikel:













Omwonenden Talen Meppel: hier moet geen afvalverwerker terugkomen Alleen een rijtje bomen scheidde de brand van de woonboten (Foto: Wilbert Bijzetter)

Niet verbaasd, maar wel heel erg geschrokken. Zo reageren de woonbootbewoners in de Drentse Hoofdvaart in Meppel op de brand bij de buurman: afvalverwerker Talen. Dit is geen plek voor een afvalverwerker - vinden ze - en zo denkt ook het wijkplatform Haveltermade erover.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

'Niet de vraag of maar wanneer

Een beetje slaperig doet woonbootbewoner Marina van der Werf de deur open. Ze was net wat aan het bijslapen van de doorwaakte nacht van eergisteren. De rook van de brand trok precies over de woonschepen waardoor de bewoners moesten worden geëvacueerd.



"Het was niet de vraag of er een keer brand kwam maar meer de vraag wanneer. Eigenlijk hadden we het de afgelopen zomer al verwacht." De bewoonster doelt op de enorme bergen versnipperd hout die op een paar meter van de woonboten liggen. "Gelukkig zijn die niet in de brand gevlogen, anders hadden we hier nu niet meer gezeten."



'Talen speelt met levens'

Voor de evacuatie door de gemeente en het optreden van de brandweer heeft een andere woonbootbewoner, die niet met zijn naam in de media wil, niets dan lof. Dat hebben ze volgens hem snel en goed aangepakt. Zijn dochter sjouwt door de woonkamer met een gloednieuwe beer. Gekregen van de brandweer. "Een brandweerbeer", zegt ze trots.



Over Albert Talen van het afvalbedrijf is de buurtbewoner niet te spreken. "Ik ben bij hem langs geweest om te zeggen dat hij zich aan de regels moet houden en niet zulke hoge bergen afval op het terrein moet opstapelen. Het is toch een afvalverwerker? Waarom komt er dan alleen maar afval bij en gaat er niks weg, heb ik hem gevraagd." Een duidelijk antwoord kreeg de woonbootbewoner niet en hij denkt dat Talen zo geld opstreek, maar niet uitgaf. "Door zijn handelen brengt hij het leven van anderen in gevaar."



Talen speelde volgens hem steeds een spel. Als de gemeente zei dat het afval anders moest worden opgeslagen dan verplaatste hij volgens de buurtbewoner steeds wat. "Als de brandweer aangaf dat de temperatuur in de bergen houtsnippers te hoog was, dan trok hij die uit elkaar en legde het afval weer elders op het terrein neer."



'Geen afvalverwerker meer'

De voorzitters van het wijkplatform Haveltermade zijn er klaar mee. Mede-voorzitter Henk Timmer: "Nu stond de wind de andere kant op, maar wat als zoiets over de wijk Haveltermade trekt? Alleen de provinciale weg scheidt de wijk van Talen. De gemeente moet er werk van maken dat er hier geen afvalverwerker meer terug komt zo dicht bij de huizen, woonboten en andere bedrijven." Zo denken de woonbootbewoners er ook over.



Burgemeester Richard Korteland kon niet reageren maar een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het een zeer lange en ingewikkelde procedure wordt als van het terrein de vergunning of bestemming moet worden veranderd. Een schadeclaim van de eigenaar ligt dan op de loer.



Wie gaat opruimen?

De woonbootbewoners aan de Paradijsweg hopen dat er snel duidelijkheid komt over wie het afval nu gaat opruimen. En dat het snel gaat gebeuren, want op nog brand zitten ze niet te wachten. De gemeente laat weten via advocaten uit te zoeken wie ze aansprakelijk kunnen stellen voor het opruimen van het terrein.



Talen is geen huurder meer doordat verhuurder Lagros per 1 november de huur opzegde. Talen zou al geruime tijd de huur niet betalen. Tegenover RTV Drenthe laat Talen weten dat hij de huur op een aparte rekening weg heeft laten zetten, om zo zijn huurbazen te bewegen mee te werken aan oplossingen van alle problemen.



In datzelfde gesprek laat Talen weten in gesprek te zijn met zijn huurbazen Klaas Kleine en Roelof Talen van Lagros over het opruimen. "Ik wil dat best doen maar niet in één dag, zoals de verhuurder eist. Ik heb daar wel een half jaar voor nodig. En er spelen ook nog andere zaken die dan ook opgelost moeten worden." Welke zaken dat zijn, wil Talen niet zeggen.