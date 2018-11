File na ongeluk met vier auto's op A28 bij Hoogeveen

Op de A28 bij Hoogeveen is een ongeluk gebeurd. Bij het ongeluk waren vier auto's betrokken.

Er is één persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.Het ongeluk is gebeurd op de oprit naar de A28 in de richting van Assen. Die oprit is volledig afgesloten. De ANWB adviseert naar de A37 richting Meppen (Duitsland) te rijden en daar om te keren richting de A28.Tussen De Wijk en Hoogeveen staat een file van ongeveer vijf kilometer. In de richting van Emmen is één rijstrook afgezet in verband met het ongeluk.