Formule 1 op Zandvoort? Eerst zien, dan geloven! Jos Vaessen reageert namens Drentse organisatie nuchter op mogelijke Formule 1 op Zandvoort (foto: Vincent Jannink/ANP)

FORMULE 1 - "Eerst zien, dan geloven". Dat zegt gedeputeerde Henk Brink naar aanleiding van het nieuws dat het Circuit van Zandvoort in 2020 een Formule 1 Grand Prix zou mogen organiseren. "Verbaasd, verrast en voorbarig", dat zijn de woorden van Jos Vaessen. Hij is voorzitter van de Stichting Nederlandse Grand Prix Foundation. De Stichting doet er alles aan om de Formule 1 juist naar Assen te krijgen.

Geschreven door Karin Mulder

"Dit is niet de manier waarop de Formule 1 haar toewijzingen bekend maakt. Dat doen ze altijd via een formeel persbericht vanuit Londen en dat gaat dan de hele wereld over. Voorlopig denk ik dat het vooral een grote publiciteitsstorm is, die nog enige realiteit ontbeert", verklaart Vaessen.



'Niks nieuws'

Afgelopen nacht kwam De Telegraaf met het nieuws dat het Formula One Management (FOM) het Circuit van Zandvoort verkiest boven het TT Circuit. Er zou een 'concreet aanbod' zijn gedaan aan Zandvoort om in 2020 een Grand Prix te mogen organiseren. "Als ik dat artikel goed lees dan staat er niks nieuws in. Al die dingen gelden ook voor Assen. Ook wij hebben goede contacten met Londen, we hebben ze daar gesproken en op Hockenheim. Ze communiceren goed en in die zin is het denk ik wel erg voorbarig om te stellen dat er een concreet aanbod ligt."



Historisch sentiment

Meer dan dertig jaar lang organiseerde Zandvoort de enige Grand Prix van Nederland. In 1985 was de laatste editie. De lezing is dat het Formule 1 management op basis van dat historisch sentiment de Grand Prix aan Zandvoort gunt. "Dat kan, maar ik denk niet dat ze het alleen aan de historie ophangen. Daar komen veel meer dingen bij kijken. Hoe komt het publiek op het circuit? Wat kun je het publiek bieden? Wat kun je de coureurs bieden op het rennerskwartier? Daar heeft Assen sinds 2000 heel veel in geïnvesteerd en daarom ligt het circuit er nu zo bij", besluit Vaessen.