'Blij dat Wildlands nu luistert naar kritiek van bezoekers'

Vervelend, maar blij dat er een plan ligt waarover gepraat kan worden. Dat is de reactie van partijen in de Emmer gemeenteraad op het miljoenenverlies van Wildlands.

Vandaag werd bekend dat de dierentuin 8 miljoen euro verlies heeft geleden en dat er vijf tot vijftien mensen ontslagen zullen worden. Tegelijkertijd werd een aantal maatregelen die het tij moeten keren aangekondigd. Zo worden lege plekken in het park opgevuld met nieuwe dieren en wordt de entreeprijs verlaagd.Daarmee komt Wildlands tegemoet aan kritiek die al langer te horen was. "Goed dat de dierentuin zich volledig openstelt voor kritiek van buitenaf en dat er minder dogmatisch wordt vastgehouden aan het concept", zegt wethouder Jisse Otter, die al langer op de hoogte was van het slechte nieuws.Johan Scheltens van de VVD is het daarmee eens. "De interim-directeur geeft vertrouwen. Hij lijkt signalen serieus te nemen en de verbinding te zoeken met de inwoners van Emmen en Drenthe. Daar heeft het de laatste jaren aan ontbroken", zegt Scheltens. "Dan wordt het ook weer meer een park van iedereen", voegt Carmen Hoogeveen van D66 daaraan toe.Wildlands heeft de gemeente Emmen - dat voor 59 miljoen euro 'in de dierentuin zit' - en de andere financiers om een bijdrage gevraagd om de voorgenomen maatregelen uit te voeren. Hoe hoog dat bedrag is, wil wethouder Otter niet zeggen.De SP in Emmen was altijd kritisch op Wildlands, maar wijst de hulpvraag niet op voorhand af. "Het gaat niet alleen om geld, maar ook om banen, educatie, toerisme, noem maar op", zegt Wim Moinat. VVD'er Scheltens vindt ook dat er goed gekeken moet worden naar de hulpvraag. "Ook om onze eigen financiële positie veilig te stellen. Niks doen zou kunnen betekenen dat we alles verliezen."Voor nu is het vooral afwachten, zegt Hoogeveen (D66). "We moeten hopen dat de voorgenomen maatregelen effect gaan hebben. Daar heeft Wildlands even de tijd voor nodig."Het plan dat er nu ligt is volgens wethouder Otter nog geen definitief plan. "We gaan hier met elkaar over praten om tot een definitief plan te komen waar de gemeenteraad een klap op kan geven. Vanaf komend voorjaar moet dan gaan blijken of de maatregelen effect hebben."