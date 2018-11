Deel dit artikel:













Recordaantal locaties in Drenthe tijdens Natuurwerkdag 2018 Jong en oud steken de handen uit de mouwen (foto: Landschapsbeheer Drenthe/Rianne Post)

Op tachtig plekken in de Drentse natuur steken vrijwilligers zaterdag weer de handen uit de mouwen. En dat is een record. Niet alleen is er nog nooit op zoveel plekken gewerkt, ook telt Drenthe de meeste locaties van Nederland tijdens de actiedag.





Om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, krijgen ze op een aantal plekken bezoek van gedeputeerde Henk Jumelet en directeur van Landschapsbeheer Drenthe Erik de Gruijter. Zij zullen niet alleen toekijken, maar zelf ook de handen uit de mouwen steken.



