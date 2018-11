Deel dit artikel:













Kjeld Nuis plaatst zich voor wereldbeker op 500 meter Kjeld Nuis (foto: Team LottoNL Jumbo)

Kjeld Nuis heeft zich geplaatst voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden op de 500 meter. De Emmenaar werd derde op halve kilometer tijdens het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker in Thialf.

Hij reed een tijd van 35,19 seconden. Kai Verbij was de snelste, hij deed er 35,03 seconden over. Jan Smeekens eindigde als tweede in 35,04.



De gebroeders Michel en Ronald Mulder reden tegen elkaar in een spannende laatste rit. De tweeling eindigde gelijk in een tijd van 35,22. Daarmee belandde het duo eveneens in de top-vijf.



De eerste vijf van de race in Heerenveen plaatsten zich voor de eerste drie wereldbekers later dit kalenderjaar.