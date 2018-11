Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Iris Stiekema: de stille kracht van het Ajax Talententeam Iris Stiekema: de stille kracht van het Ajax Talententeam (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

VOETBAL - Iris Stiekema (16) liet op haar vijftiende haar vertrouwde omgeving in Emmen al achter zich voor een voetbalcarrière in het westen van het land. Sinds dit seizoen is ze de rechter middenvelder van het Ajax Talententeam.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik ben in m'n achtertuin bij Bargeres begonnen. Als enig meisje tussen de jongens. Die zijn toch iets sneller en fysieker. Daar leer je meer van dan wanneer je al vroeg bij de meiden gaat spelen", verklaart Stiekema. Daarna speelde ze ook nog bij de vrouwen van het Duitse Meppen en tussen de jongens van vv Emmen. Via het regioteam van de KNVB werd ze opgepikt. Ze mocht naar het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) in Amsterdam. Maar nadat dat team vorig seizoen werd opgeheven, kwam ze automatisch bij Ajax terecht.



Voetbaldier

"Als er een bal op het veld ligt dan gaat ze ermee pielen. Het is een echt voetbaldier", zegt Ajax-trainer Suzanne Bakker. De rol van aanvallende middenvelder is Stiekema op het lijf geschreven vindt ze zelf. "Ik heb wel loopvermogen en inzicht om steekballen te geven. Ik vind het leuk om op het middenveld te spelen want dat is aanvallen en verdedigen".



Fysiek sterker worden in duels

Maar wat Bakker betreft is er nog genoeg werk aan de winkel. "Ze kan fysiek nog wel wat sterker worden in duels. Soms laat ze zich aftroeven. Ze kan ook balen als ze een bal geeft die niet aankomt. Dan gaat dat koppie nog wel eens even naar beneden. Daar kan ze nog wel aan werken", aldus Bakker.



Even wennen

Naast dat Stiekema vijf keer per week traint op Sportpark De Toekomst in Amsterdam, gaat ze daar ook naar school. Er zijn weinig klassikale lessen, het grootste deel bestaat uit zelfstudie. Het was best even wennen voor de VWO-leerlinge om zich alleen in Amsterdam te redden. "Als ik maandagmorgen weer terug moet denk ik wel eens: ik had nog wel een nachtje thuis willen zijn. Ik ben alleen in de weekenden maar thuis en zie m'n familie maar weinig", licht ze toe.



'Met de leeuw op je borst'

Inmiddels heeft Stiekema ook al negen interlands achter haar naam staan. Ze komt uit voor Oranje onder zeventien. "Nationaal spelen is wel het leukst. Met de leeuw op je borst, daar doe je het wel voor", besluit Stiekema.