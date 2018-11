Deel dit artikel:













Auto vol met kleding brandt uit in Emmen De hele auto zat volgepropt met kleding (Foto: De Vries Media) Toen de brandweer aankwam stond de auto al flink in brand (Foto: De Vries Media) Het kostte de brandweer de nodige moeite het vuur te blussen (Foto: Van Oost Media)

Op een grasveld bij de Ubbekingecamp in Emmen is vanavond een auto afgebrand. Opmerkelijk genoeg was de auto compleet volgestopt met kleding en afval.

Om het vuur uit te krijgen moest de brandweer de hele auto leeghalen en bedekken met een flinke laag schuim. Het grasveld ligt bezaaid met allerlei kledingstukken.



Het is niet bekend wie de auto daar neergezet heeft. Het lijkt erop dat het voertuig bewust in brand is gestoken. De politie heeft een fles met daarin mogelijk een brandbare vloeistof aangetroffen.