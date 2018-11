Psychiaters Lentis luiden de noodklok

Er is een groot tekort aan psychiaters bij GGZ-instelling Lentis in Zuidlaren. Vooral de zogeheten crisisdienst van Lentis lijkt daardoor in gevaar te komen.

Bij de crisisdienst staan 24 uur per dag, 7 dagen per week deskundigen paraat voor mensen die acute psychische hulp nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen die in een psychose raken.De psychiaters stuurden vorige week een brandbrief aan topman Martin Sitalsing. Daarin zegden ze het vertrouwen op in het management van de crisisdienst. De afgelopen jaren namen zo'n veertig psychiaters ontslag bij Lentis en veel van hen zijn als zzp-er verder gegaan.Het tekort aan psychiaters heeft volgens Sitalsing één hoofdreden: te weinig geld vanuit Den Haag. "Toen ons werd gevraagd deze crisisdienst op te zetten, werd ons beloofd da we een zak met geld zouden krijgen. Maar de zorgaanbieders en de verzekeraars komen daar niet uit en hebben het doorgeschoven naar 2020", zei Sitalsing tegen RTV Noord Sitalsing heeft inmiddels een taskforce in het leven geroepen die moet nadenken over oplossingen voor het tekort. Daarnaast is hij druk bezig met het opzetten van een regioplan om de druk te verdelen."Ik doe een beroep op andere ggz-instellingen, zoals bijvoorbeeld Verslavingszorg Noord-Nederland en InterPsy. Ik vind dat zij ook hun personeel beschikbaar moeten stellen. Want wij knappen nu veel werk op voor anderen, terwijl wij daar nauwelijks voor betaald krijgen", aldus Sitalsing.