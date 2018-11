Deel dit artikel:













Dode bij woningbrand Norg De omgeving van het huis werd afgezet (foto: Persbureau Meter) De brand woedde op de bovenverdieping van huis (foto: Van Oost Media)

Bij een woningbrand aan aan de Klinkenkampweg in Norg is vanavond iemand om het leven gekomen.

De brand brak rond 21.45 uur uit op de bovenverdieping van het huis. De brandweer sloeg ruiten in om in de woning te komen. De persoon werd uit het huis gehaald, maar de hulp mocht niet meer baten.



De brand was snel onder controle. Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van de brand is.