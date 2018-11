Deel dit artikel:













FC Emmen zonder Jansen, Pedersen en Marinus, Bannink terug Nicklas Pedersen ontbreekt morgen opnieuw in de selectie van FC Emmen (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - FC Emmen hoopt morgenmiddag in het Abe Lenstra Stadion de gigantische kater na de bekernederlaag tegen ODIN'59 weg te spoelen. Tegen SC Heerenveen dus, dat 8e staat met 13 punten uit 10 duels.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

FC Emmen staat sinds vorige week op een nacompetitieplek (16e) met 9 punten uit 10 duels.



Personele problemen

Trainer Dick Lukkien heeft in aanloop naar de derby, waarbij in ieder geval 250 supporters van de Drentse club bij afwezig zijn, wel de nodige personele problemen. Captain Anco Jansen is geschorst, terwijl Wouter Marinus en Nicklas Pedersen niet fit zijn. Pedersen leek juist dichtbij zijn rentree, maar stapte gisteren tijdens de training al vroeg uit. Positief nieuws is dat Alexander Bannink wel weer fit genoeg is om te spelen, nadat hij vorige week hard in zijn edele delen werd geschopt en het bekerduel tegen ODIN'59 moest laten schieten.



Opstelling nog onbekend

Wie Jansen in Heerenveen gaat vervangen is nog onbekend, zoals eigenlijk de complete opstelling op dit moment onduidelijk is. Zeker is wel dat Kjell Scherpen weer onder de lat staat.



Live op Radio Drenthe

SC Heerenveen - FC Emmen is morgen live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint om 12.00 uur en de wedstrijd om 12.15 uur.