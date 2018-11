Youp van 't Hek over Formule 1: Hup Assen!

Cabaretier Youp van 't Hek breekt een lans voor Assen als het gaat om de Formule 1 die naar Nederland komt. Assen zou volgens hem de logische keuze zijn en Zandvoort zeker niet.

Gisteren meldde De Telegraaf dat de organisatie achter de Formule 1 voor Zandvoort zou hebben gekozen om in 2020 een Grand Prix te organiseren. Later op de dag werd dit bericht afgezwakt. Jos Vaessen, die met zijn stichting de race naar Assen probeert te halen, had gisteren contact met Formula One Managment (FOM). Volgens Vaessen meldt FOM dat er nog geen toezegging is gedaan aan Zandvoort en dat Assen nog altijd een serieuze kandidaat is.In zijn column in NRC reageert Youp van 't Hek fel op deze ontwikkelingen. Hij bekritiseert vooral de rol van de Oranjes. Prins Bernhard van Oranje is namelijk de eigenaar van het circuit in Zandvoort.Volgens Van 't Hek heeft Assen de betere papieren voor een Formule 1-race: "Het grappige is dat er in Assen een kant-en-klaar circuit ligt te glimmen in het Drentse zonnetje en dat dat racebaantje eigenlijk al bijna geheel voldoet aan de huidige eisen van de Formule 1-organisatie. Assen was dan ook al ver in de onderhandelingen over de felbegeerde race. Daarbij is die stad veel beter bereikbaar dan Zandvoort, waar je alleen kunt komen via een historisch ezelpad. Als je daar op een zonnige zondag met de auto naar het strand wil, dan moet je op woensdagmiddag alvast in de file gaan staan en ben je de dinsdagavond daarna weer thuis. Het strand zelf heb je dan niet gezien. Parkeerprobleempje.""Verder heeft Assen veel meer ervaring. Sinds 1925 komen daar jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers naar de TT. Zandvoort had zijn laatste racefeestje in 1985. Toen Niki Lauda zijn allerlaatste Grand Prix won", zo schrijf de cabaretier in zijn column.Youp van 't Hek vreest dat de Formule 1 alsnog naar Zandvoort zal gaan: "Natuurlijk krijgt Bernhard zijn Grand Prix. Zo werkt dat. Hoewel? Het mooiste is het natuurlijk als Assen gewoon wint en de GP krijgt. Ze zijn er op dit moment kwaad genoeg voor. Ik hoop zo dat ze winnen. GP Assen 2020! En dan moet die maffiose vastgoedprins glashard geweigerd worden. Al is het maar uit angst dat hij de halve stad opkoopt."