Vrijwilligers planten fruitbomen in Hoogeveens Zuiderpark tijdens Natuurwerkdag

Buurtbewoners steken de handen uit de mouwen in het Zuiderpark (foto: Landschapsbeheer Drenthe)

Het Zuiderpark in Hoogeveen gaat op de schop. Samen met buurtbewoners maakt Landschapsbeheer Drenthe het park insectvriendelijker. Een van de stappen is het planten van fruitbomen. Tijdens de Natuurwerkdag werd de eerste fruitboom geplant door gedeputeerde Henk Jumelet en wethouder Erik Giethoorn.

Hoe wil jij dat het Zuiderpark in Hoogeveen eruit gaat zien?

Vorig jaar riep Landschapsbeheer Drenthe samen met IVN Hoogeveen en de gemeente Hoogeveen de hulp in van bewoners. Afgelopen zomer kwamen ze bij elkaar en dat leverde verschillende ideeën op.Zo komt er in het park een dorpsboomgaard, een vlindertuin, wordt er een zwaluwtil geplaatst en komt er speelnatuur voor kinderen.Inmiddels zijn de eerste stappen gezet. Tijdens burendag is de eerste schop de grond ingegaan en hebben de buurtbewoners een insectenhotel geplaatst. Tijdens de natuurwerkdag wordt de tweede stap gezet en worden er door vrijwilligers fruitbomen geplant.De komende jaren wordt er verder gewerkt om van het Zuiderpark een fijne plek voor insecten te maken.