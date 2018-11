Vijf vragen aan de nieuwe directeur van Wildlands

Wildlands Adventure Zoo in Emmen heeft een zwaar jaar. Veel kritiek, tegenvallende bezoekersaantallen en een fors verlies.

In het eerste jaar leed de nieuwe dierentuin al een verlies van 1,8 miljoen euro. Gisteren werd bekend dat de dierentuin dit jaar uit gaat van een verlies van 8 miljoen euro . Sinds september heeft Wildlands een nieuwe man aan het roer. Erik van Engelen is interim-directeur, hij volgde de opgestapte Frankwin van Beers op.Met deze nieuwe directeur lijkt het park een nieuwe weg in te slaan; meer inzetten op de dieren, minder op de attracties. RTV Drenthe legde Erik van Engelen daarom de volgende vijf vragen voor:Ik ben aangenaam verrast. Als je kijkt naar wat de media schrijven over het park krijg je een heel een negatief gevoel. Maar als ik hier rondloop, word ik daar heel blij van. Dat wil niet zeggen dat we niet veel te doen hebben. Want ik lees ook de terechte kritieken van gasten en met de verbetermaatregelen laten we zien dat we daar naar luisteren.Aanpassing van de prijs, aanpassing van de looproutes, maar ook investeren in meer dieren en zichtbaarheid van dieren. Het andere heel belangrijke punt is dat het voor mensen niet duidelijk was of het een dierenpark of een belevingspark is. We gaan veel meer investeren in het dierenpark zelf en we zullen niet snel meer een losse attractie neerzetten, tenzij het in het kader is van meer dierbeleving.Dat zijn veel gehoorde kritieken. Ik ben blij dat we kunnen laten zien dat we het nu gaan aanpakken. Een jaar geleden zaten we nog boven een miljoen bezoekers. In de zomer hebben we geconstateerd dat we de prognose van 1,2 miljoen niet gaan halen. En toen zijn we aan de gang gegaan met deze verbetermaatregelen. Volgend jaar zetten we in op 940.000 bezoekers.Ik kan nog niet zeggen om welke functies het gaat. We kijken naar de vaste medewerkers, daar gaan we het in zoeken. We gaan ook de openstaande vacatures heel goed tegen het licht houden.Gelukkig hebben wij goede gesprekken met financiers. Ik heb er alle vertrouwen in dat we daar uit gaan komen. Ik verwacht begin 2019 tot nieuwe afspraken te kunnen komen. Wildlands komt er absoluut bovenop. Met alle maatregelen die zijn aangekondigd, zie ik de toekomst rooskleurig tegemoet. En dat geldt ook voor het personeel.