Live HZVV - Drachtster Boys Pakt HZVV de eerste periodetitel? (foto: archief RTV Drenthe)

Vandaag is HZVV-Drachtster Boys de wedstrijd van de week. Op papier een spannende pot, want HZVV uit Hoogeveen is de koploper en Drachster Boys staat op plek twee in de 1e klasse E van het zaterdagvoetbal.



Volg hier live het belangrijke duel:



Als HZVV deze wedstrijd weet te winnen, pakken de Hoogeveners de eerste periodetitel.