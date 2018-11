Deel dit artikel:













Nuis pakt wél World Cupticket maar niet de winst op 1.500 meter Nuis pakt ook World Cup ticket op 1.500 meter (foto: LottoNL Jumbo)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis uit Emmen heeft zich na de 500 meter van gisteren ook geplaatst voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden op de 1.500 meter. Wel moest de Olympisch kampioen in Thialf met 1.44.51 negen-honderdste van een seconde toegeven op zijn 22-jarige ploeggenoot Patrick Roest, die in bloedvorm verkeert.

Geschreven door Karin Mulder

"Net baalde ik van die negen-honderdste, nu niet meer. Tot de laatste 300 meter voelde het heel goed, maar op de kruising begon ik coördinatieve foutjes te maken. Ik heb dit seizoen alleen maar tot 1.000 meter gereden, dus dit was even wennen", verklaart Nuis na afloop.



Roest goede trainingspartner

Nuis traint dagelijks met Roest en weet ongeveer wel wat hij in zijn mars heeft. Zo gaf de wereldkampioen allround gisteren Sven Kramer al het nakijken op de 5.000 meter en moest vandaag ook Nuis het hoofd voor hem buigen.



"Ik wist niet dat hij dít kon, maar wel dat hij dichtbij kon komen. Patrick zit in een gigantische flow. Hij reed gisteren ook al een baanrecord op de 5.000 meter. Ik heb aan hem een goede trainingspartner op de World Cups. Hij heeft wat aan mijn snelheid, ik heb iets aan zijn doorrijden tot de streep", zegt Nuis over zijn jonge ploeggenoot.



Alle tickets naar LottoNL Jumbo

Naast Nuis en Roest gingen ook de andere drie wereldbekertickets naar de ploeg van LottoNL Jumbo. Douwe de Vries, Thomas Krol en Sven Kramer mogen ook hun koffers pakken.



Morgen rijdt Nuis nog de 1.000 meter. Ook op die afstand is hij regerend Olympisch kampioen.