Cassata#9: Wildlands in de problemen, Formule 1 en nabestaanden zelfdoding

In deze aflevering van Cassata gaat presentatrice Marjan Koekoek in gesprek met hoogleraar plattelandsgeografie en economie Dirk Strijker over risico's en kansen bij Wildlands, want het gaat niet goed met de dierentuin in Emmen.

Heeft het TT Circuit plotseling de strijd met Zandvoort om de Formule 1 verloren? Voorzitter Arjan Bos van het circuit reageert. En de Stichting Nabestaan bij Zelfdoding Drenthe bestaat 25 jaar.Tafelgast is LTO-man Dirk Bruins over eerlijke prijzen en fouten van de minister.8.22 - Wildlands Adventure Zoo in Emmen lijdt dit jaar een verlies van 8 miljoen euro. Interim directeur Van Engelen maakte gisteren een ommezwaai bekend. In Cassata geeft hoogleraar plattelandsgeografie en economie Dirk Strijker zijn mening over de ontwikkelingen.23.40 - Wordt het Zandvoort of wordt het Assen? Deze week kwamen berichten naar buiten datFormula One Management Limited voor Zandvoort zou hebben gekozen, maar uiteindelijk bleek het toch niet zo concreet te zijn. Wat zijn nu nog de kansen voor Assen? Voorzitter Arjan Bos van het TT-circuit reageert.31.25 - Stichting Nabestaan na Zelfdoding in Drenthe bestaat 25 jaar. Het is een vooral een lotgenotencontact, want als een geliefde, een familielid, een vriend, plotseling een einde aan zijn of haar leven maakt, dan blijven nabestaanden bijna altijd in ontreddering achter. Voorzitter van de stichting is Greta Luning en zij vertelt over het werk van de stichting.49.50 - In het Cassata Radioforum discussiëren GroenLinks-Kamerlid Wim-Jan Renkema,Statenlid Jan Smits van de VVD en Dirk Bruins van LTO onder meer over het Kinderpardon.Dirk Bruins (LTO)Dirk Strijker (Hoogleraar plattelandsgeografie en econoom)Arjan Bos (Voorzitter van het TT Circuit)Greta Luning (Voorzitter stichting Nabestaan na Zelfdoding Drenthe)Wim-Jan Renkema (GroenLinks Kamerlid)Jan Smits (VVD-Statenlid)Genoten van Cassata? Abonneer je ook op onze podcast Drenthe Toen over de geschiedenis van Drenthe en op de Sportcast , onze podcast over de (amateur)sport in Drenthe.