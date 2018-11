Deel dit artikel:













Landschapsbeheer Drenthe trots op ruim 1600 deelnemers tijdens Natuurwerkdag Genoeg te doen tijdens de Natuurwerkdag (Foto: Marjolein Knol/RTV Drenthe)

Broeihopen aanleggen, snoeien, plaggen en nestkastjes ophangen. Het is hard werken tijdens de Natuurwerkdag. Vandaag kwam een recordaantal vrijwilligers in actie. En dat is niet het enige record.

Ook het aantal locaties is ten opzichte van vorig jaar flink gegroeid. Met tachtig plekken was Drenthe de koploper qua aantal locaties.



In actie voor de orchidee

De ruim 1600 deelnemers hadden genoeg te doen. Zoals op de parkeerplaats van de voormalige Prins Bernardhoeve. Daar maken de vrijwilligers de weg vrij voor orchideeën. Door het overwoekerende stukje natuur kan de bloem niet groeien, maar dat is niet het enige wat de vrijwilligers doen.



"We halen meteen alle troep weg, die hier neergegooid is. Dus twee vliegen in één klap", zegt Jansiem Rus, vrijwilliger bij IVN.



Trots

Organisator Landschapsbeheer Drenthe kijkt dan ook tevreden terug naar de actiedag. "Geweldig, het is echt heel erg leuk om zoveel mensen aan het werk te zien", zegt Erik de Gruijter, directeur van Landschapsbeheer Drenthe.



"Het is ook een groeiend aantal vrijwilligers en daar zijn we ontzettend trots op. Die enorme betrokkenheid bij de natuur en bij het landschap, dat is heel mooi om te zien", aldus een tevreden De Gruijter.