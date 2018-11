Junior Rangers zetten zich in voor de natuur: werken is het leukste

Je ziet ze niet vaak in de natuur: jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud. Toch is er in het Dwingelderveld een enthousiaste groep actief. We nemen een kijkje bij deze Junior Rangers van IVN Regio Noord.

De Junior Rangers trekken geregeld met elkaar de natuur in. Daar helpen ze mee met het onderhoud, gaan ze op pad met boswachters of doen wat tellingen. "We doen veel dingen in de natuur. We proberen mensen te leren over natuur", vat Junior Ranger Tymo samen.Maar als Junior Ranger ben je niet altijd buiten. "Soms ga je werken, soms ga je ook gewoon leren. Ik vind werken het leukst", vertelt Tymo.Tijdens de Natuurwerkdag zijn de Junior Rangers ook van de partij. Daar hangen ze samen met gedeputeerde Henk Jumelet nestkasjes op en zetten ze zich in voor de jeneverbes."We zijn in ons adoptieterrein de jeneverbes meer licht aan het geven. De jeneverbes is een zeldzame plant. Om ervoor te zorgen dat hij weer kan groeien, moeten we de planten en struiken eromheen weghalen", aldus de Junior Ranger.